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    Более 280 млн тенге выделили в этом году на развитие НПО в Алматинской области

    19 Ноября 2020, 07:34

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на развитие неправительственного сектора в текущем году выделено 282 миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом в ходе Седьмого форума НПО региона сообщил руководитель управления внутренней политики Галиаскар Сарыбаев.

    «Благодаря поддержке акима области Амандыка Баталова для развития неправительственного сектора в течение года выделено 282 млн тенге. Реализуется более 100 проектов», - заявил Г.Сарыбаев.

    По его словам в регионе функционируют более одной тысячи общественных и религиозных объединений. С 2017 года действует Консалтинговый центр НПО. Ежегодно проводится «Ярмарка социальных идей и проектов».

    «В Алматинской области в 2001 году первыми в республике созданы неправительственные организации. Ежегодно растет объем выделяемых им финансовых средств. Срок гранта с одного года продлен до трех. Помимо государственного заказа стали выдаваться социальные гранты. Большинство НПО реализуют государственные заказы. Всем управлениям поручено заложить в бюджет финансирование неправительственных организаций, функционирующих в их сферах. Государство и в дальнейшем будет оказывать поддержку НПО», - проинформировал глава профильного ведомства.

    Отметим, что в ходе состоявшегося форума наиболее отличившиеся НПО, внесшие весомый вклад в развитие гражданского сектора, были награждены солидными денежными премиями и благодарственными письмами.


    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область НПО
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