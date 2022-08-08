Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Более 280 млн тенге выделили на учебники в Петропавловске

    8 Августа 2022 14:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Петропавловска обсудили подготовку к началу учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ». По информации пресс-службы акима города, паспорт готовности к отопительному сезону получили 88% организаций образований.

    В этом году в средней школе №24 за счет подушевого финансирования провели текущий ремонт. На втором этаже поменяли деревянный пол на плитку, сделали потолок и вытяжку стен, заменили двери.

    На территории школы №23 запланировали благоустройство спортивной площадки на сумму 38 млн тенге. Здесь будет футбольное поле, полоса препятствий, воркаут-площадка.

    На приобретение учебников и учебно-методических комплексов выделили 281 млн тенге.

    «Стартовала традиционная общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу», направленная на оказание помощи обучающимся из числа малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для подготовки к началу учебного года и предупреждения непосещения детьми школ по социальным причинам. Сформированы списки детей для обеспечения вещами и канцелярскими товарами», - добавили в пресс-службе.

    В Петропавловске функционируют 28 государственных и 15 частных дошкольных организаций, 36 школ, два учреждения дополнительного образования, два кабинета коррекции.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Образование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лебедь приплыл за помощью к людям в СКО
    В этом году начнется строительство новой трубы на ТЭЦ – аким Петропавловска
    Воспитатель из костанайского детсада стала одной из лучших в стране
    Очередность в детсады растет в Павлодарской области
    Популярное
    1 Учебную программу начальной военной подготовки пересмотрят в РК
    2 Система оценивания на уроках физкультуры может поменяться в РК
    3 Иностранные туристы в Казахстане тратят в день по 100-200 долларов - эксперт
    4 Воспитатель из костанайского детсада стала одной из лучших в стране
    5 Казахстан завоевал бронзовую медаль ЧА по дзюдо в Нур-Султане