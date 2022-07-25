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Более 280 фактов интернет-мошенничества раскрыли с начала года в Нур-Султане
25 Июля 2022 14:25

Более 280 фактов интернет-мошенничества раскрыли с начала года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 6 месяцев 2022 года в столице зарегистрировано 1894 факта интернет-мошенничества, что на 11,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

За полгода раскрыто 288 преступлений. Задержано и привлечено к уголовной ответственности 60 лиц, из которых 25 причастны к многоэпизодным делам. Средний возраст задержанных - 25-30 лет. Так, 25-летний житель Актобе причастен к 50 эпизодам. Он выкладывал на сайт olx ложные объявления о продаже различных товаров. Предоплату принимал на виртуальные счета. На продаже фейковых товаров мошенник «заработал» 2,8 млн тенге. Также 10 лиц привлечено за мнимую услугу аренды квартир в столице. При этом аферисты побывали в Нур-Султане только после задержания. Нанесенный ими ущерб оценивается в более 4 млн тенге.

«Наибольшее количество интернет-мошенничеств связано с онлайн-покупкой и онлайн-услугами, они составляют 50%. 25% - это мошенничества, связанные с «банковскими сотрудниками», которыми представляются мошенники и звонят с подменных номеров. 10% связано с вложением денег на сомнительные акции, ставки или брокерские кошельки. Двумя последними видами нанесен многомиллионный материальный ущерб потерпевшим», - сообщает ДП г. Нур-Султан.

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