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    Более 28 тысяч жителей Карагандинской области пройдут медосмотры в передвижных комплексах

    8 Мая 2023, 19:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Семь передвижных медицинских комплексов объезжают отдаленные населенные пункты Карагандинской области, чтобы сельчане могли пройти осмотры и обследования, получить консультации. На 2023 год запланирован осмотр более 28 тысяч жителей всех сельских районов региона и города Приозерска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Передвижной медкомплекс Центральной районной больницы Абайского района работает с февраля. Врачи выезжают в сёла два раза в неделю. В составе детской бригады - хирург, невропатолог, эндокринолог, офтальмолог, стоматолог, педиатр и врачи УЗИ и ЭКГ. Взрослых принимают кардиолог, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, хирург, эндокринолог, акушер-гинеколог, терапевт, врач УЗИ, ЭКГ.

    За три месяца комплекс объехал восемь сел, врачи осмотрели больше 1,7 тысячи человек, из них у 108 впервые выявлены заболевания системы кровообращения, щитовидной железы, молочных желез, обнаружены грыжи и другое, 70 человек направлены на дообследование. До конца года осмотрами планируют охватить еще 2,4 тысячи жителей Абайского района. Приемы врачей проводятся в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и ОСМС.

    «Благодаря выездным осмотрам увеличилась выявляемость заболеваний. Пациенты дообследуются, находятся под наблюдением. Им проводятся оздоровительные мероприятия. Люди в большинстве случаев охотно идут на осмотры из-за труднодоступности медицинской помощи в отдаленных селах», – сказала врач-статистик Центральной районной больницы Абайского района Наталья Сидоренко.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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