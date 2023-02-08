Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Более 28% составляет валютная доля пенсионных активов казахстанцев в 2023 году

    8 Февраля 2023, 10:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка страны Алия Молдабекова рассказала о состоянии валютной доли пенсионных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пенсионные активы ЕНПФ составили 14,6 трлн тенге, увеличившись за 2022 год на 1,6 трлн тенге или 12,1%. За период с 2016 по 2019 годы валютная доля пенсионных активов ЕНПФ была поэтапно увеличена с 17% до 33%», - сказала Алия Молдабекова на круглом столе в Сенате.

    По ее словам, Национальный банк планирует поддерживать валютную долю пенсионных активов на уровне 30%.

    «По итогам 2022 года на фоне роста пенсионных активов, в том числе за счет инвестиционного дохода, доля валютных активов в портфеле ЕНПФ снизилась и составила 28%. В этом году текущая доля валютных активов составляет 28,4%. Мы планируем увеличить эту долю до 30% в этом году и поддерживать ее в дальнейшем», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана Сенат Экономика Пенсия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР - Алихан Смаилов
    Развитие трубопроводной системы КТК обсудили Алихан Смаилов и Николай Горбань
    Электронную очередь внедрят на границе Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном
    Африканских сомов, осетров, карпов и форель разводят рыбоводческие хозяйства в Жамбылской области
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров