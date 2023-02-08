Более 28% составляет валютная доля пенсионных активов казахстанцев в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка страны Алия Молдабекова рассказала о состоянии валютной доли пенсионных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные активы ЕНПФ составили 14,6 трлн тенге, увеличившись за 2022 год на 1,6 трлн тенге или 12,1%. За период с 2016 по 2019 годы валютная доля пенсионных активов ЕНПФ была поэтапно увеличена с 17% до 33%», - сказала Алия Молдабекова на круглом столе в Сенате.

По ее словам, Национальный банк планирует поддерживать валютную долю пенсионных активов на уровне 30%.

«По итогам 2022 года на фоне роста пенсионных активов, в том числе за счет инвестиционного дохода, доля валютных активов в портфеле ЕНПФ снизилась и составила 28%. В этом году текущая доля валютных активов составляет 28,4%. Мы планируем увеличить эту долю до 30% в этом году и поддерживать ее в дальнейшем», - добавила спикер.



