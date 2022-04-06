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    Более 275 тысяч детей охвачены бесплатными секциями по госзаказу в Казахстане

    6 Апреля 2022, 12:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 275 тысяч детей охвачены бесплатными секциями по госзаказу в РК. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере культуры и спорта до 2025 года планируется охватить 1241 объект культуры строительством и ремонтом, в том числе 259 домов культуры в сельской местности», - сказал Ералы Тугжанов.

    Спикер подчеркнул, что это очень нужное направление. Поэтому для развития нравственного искусства нашей нации в сочетании с современной культурой, для поддержки талантливой молодежи в стране уделяется особое внимание этой работе.

    «Также жителей беспокоит нехватка спортивных комплексов. Честно говоря, это радует. Я считаю, что это реальный показатель повышения интереса населения к физической культуре. В прошлом году 21 млрд тенге было перенаправлено из профессионального спорта в массовый. Средства в основном направлялись на финансирование детских спортивных секций и строительство спортивной инфраструктуры. В результате более 275 тысяч детей (5%) охвачены бесплатными секциями по госзаказу. Введен в эксплуатацию 41 физкультурно-оздоровительный комплекс», - добавил Ералы Тугжанов.

    Напомним, 115 новых спортивных объектов планируют построить в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инфраструктурные проекты Мажилис Спорт Общество Ералы Тугжанов
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