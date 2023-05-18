Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 273 тысяч дел об алиментах находятся у судебных исполнителей

    18 Мая 2023, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В производстве судебных приставов находятся 273 136 дел об алиментах. Об этом сказал Премьер-Министр Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным Министерства юстиции, на сегодняшний день в производстве судебных исполнителей находятся 273 136 дел по алиментам, из которых 16 345 дел, или 6 %, являются проблемными. Данное количество дел является непостоянным (должники производят оплату, стороны примиряются и т.д.). При этом судебные исполнители обязаны обеспечить полноту всех мер принудительного исполнения, в том числе привлечение должников к административной (2022 г. - 4 065 лиц, 1 кв. 2023 г. - 1094) и уголовной (2022 г. – 260, 1 кв. 2023 г. -74) ответственности», - написал глава Правительства в своем ответе.

    Как отметил Премьер-Министр, с июля 2020 года усилена ответственность частных судебных исполнителей по обеспечению приоритетности исполнения социально-значимых исполнительных производств, в число которых входят и алиментные производства.

    «Основными причинами неуплаты алиментов являются отсутствие постоянного заработка, иных доходов и имущества у должника. Территориальными органами юстиции заключены меморандумы с местными исполнительными органами всех регионов по трудоустройству неработающих должников. Согласно имеющейся статистике в 2021 году трудоустроены - 2 224 должника, 2022 году – 2 150, за 1 кв. 2023 года – 601 должник», - говорится в ответе.

    Ранее Премьер-министр РК Алихан Смаилов объяснил, почему инициатива о создании алиментного фонда не находит поддержки.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Правительство РК Мажилис Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Адвокатам могут предоставить право вносить в суд акт защиты
    В Казахстане ужесточат порядок освобождения от наказания в случае признания преступления
    Казахстан и Китай подписали меморандум о торгово-экономических исследованиях
    Экс-аким поселка осужден за дачу взятки в Акмолинской области
    Популярное
    1 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    2 Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
    3 Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
    4 Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
    5 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    Новости партнеров