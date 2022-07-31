Более 2700 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению КВИ. в городе Нур-Султане – 951, в городе Алматы – 532, в городе Шымкенте – 64, в Акмолинской области – 120, в Актюбинской области – 41, в Алматинской области – 44, Жетысуской области - 100, в Атырауской области – 49, в ВКО – 27, в Абайской области - 35, в Жамбылской области – 57, в ЗКО – 42, в Карагандинской области – 345, в Улытауской области - 5, в Костанайской области – 66, в Кызылординской области – 73, в Мангистауской области – 24, в Павлодарской области – 68, в СКО – 43, в Туркестанской области – 27. Всего в стране подтверждено 1 350 180 случаев.

