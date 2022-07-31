Более 2700 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению КВИ.
в городе Нур-Султане – 951,
в городе Алматы – 532,
в городе Шымкенте – 64,
в Акмолинской области – 120,
в Актюбинской области – 41,
в Алматинской области – 44,
Жетысуской области - 100,
в Атырауской области – 49,
в ВКО – 27,
в Абайской области - 35,
в Жамбылской области – 57,
в ЗКО – 42,
в Карагандинской области – 345,
в Улытауской области - 5,
в Костанайской области – 66,
в Кызылординской области – 73,
в Мангистауской области – 24,
в Павлодарской области – 68,
в СКО – 43,
в Туркестанской области – 27.
Всего в стране подтверждено 1 350 180 случаев.