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Более 2700 человек лечатся от коронавируса в стационарах - Минздрав РК
25 Декабря 2021 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 209 человек (15 855 КВИ+ и 2 354 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.
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Из них в стационарах находится 2 776 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 433 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 248 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 72 пациента, на аппарате ИВЛ – 56 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 442 заболевших коронавирусом, выздоровело 588 человек.
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