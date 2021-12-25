Более 2700 человек лечатся от коронавируса в стационарах - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 209 человек (15 855 КВИ+ и 2 354 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

Из них в стационарах находится 2 776 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 433 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 248 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 72 пациента, на аппарате ИВЛ – 56 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 442 заболевших коронавирусом, выздоровело 588 человек.



