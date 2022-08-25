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      Астана (Нур-Султан)

    Более 270 жителей Нур-Султана пострадали от интернет-мошенников

    25 Августа 2022 17:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более половины зарегистрированных полицией Нур-Султана уголовных дел остаются нераскрытыми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За совершение интернет-мошенничеств в Нур-Султане к уголовной ответственности привлечены 276 лиц. Более половины зарегистрированных уголовных дел остаются нераскрытыми», - сообщил старший следователь следственного управления департамента полиции Ришад Айткенов в ходе брифинга.

    По его словам, расследование таких дел показывает, что в большинстве случаев похищенные деньги направляются на счета зарубежных банков. Для возврата средств проводятся определенные мероприятия.

    «В случае установления иностранного государства, туда направляют международные поручения с просьбой выявить мошеннические аккаунты. В основном это Российская Федерация», - пояснил он.

    Наиболее популярным видом интернет-мошенничества является онлайн-торговля. Основная часть потерпевших – пользователи сайтов olx.kz и kolesa.kz. Продавцам на этих сайтах предлагают купить товар и использовать ложную услугу доставки. Мошенники отправляют предполагаемому продавцу ссылку сайта-двойника, где необходимо заполнить личные данные и реквизиты банковской карты. После заполнения данных пользователи остаются не только без прибыли, но и без находившихся на карте накоплений. От рук таких мошенников пострадали более 200 лиц.

    «Не менее популярным видом интернет-мошенничества является схема, когда злоумышленники, представляясь сотрудником банка, обманным путем выманивают у держателей банковских карт их реквизиты и содержание проверочных смс-паролей. После получения данных беспрепятственно совершают хищение денежных средств. От преступных действий мошенников пострадали более 270 жителей столицы», - сказал Ришад Айткенов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане появились новые сценарии мошенничества. Злоумышленники убеждают жертву взять в нескольких банках кредит, ссылаясь на результативность этой спецоперации. Потерпевшие несколько дней выполняют требования мошенников, будучи уверенными, что это исключительно служебная необходимость и они помогают полиции.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана (Нур-Султан) Борьба с преступностью МВД РК Мошенничество
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