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    Более 270 тысяч новых рабочих мест создано в Казахстане - Минтруда

    17 Сентября 2019, 14:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным местных исполнительных органов, на 1 сентября 2019 года создано 270,8 тыс. новых рабочих мест, то есть 72,6% от годового плана (373 тыс.), в том числе в сельской местности – 115,2 тыс. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    « Из общего количества созданных рабочих мест 182,5 тыс. – постоянная работа, 88,3 тыс. – временная. По видам экономической деятельности наибольшее количество созданных рабочих мест приходится на отрасль оптово-розничной торговли – 32 тыс. В строительстве создано 30 тыс., сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 24,8 тыс.», - сообщили в министерстве.

    По информации ведомства, наибольшее количество рабочих мест создано в городе Алматы (33,6 тыс.), Алматинской (27,9 тыс.) и Мангистауской (22 тыс.) областях. Наименьшее количество создано в Кызылординской (8,7 тыс.), Западно-Казахстанской (9,8 тыс.) и Акмолинской (9,4 тыс.) областях.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минтруда РК Занятость
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