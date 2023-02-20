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    Более 27 тысяч женщин обратились за помощью по телефону доверия в РК

    20 Февраля 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 27 тысяч женщин обратились за помощью по телефону доверия в прошлом году. Об этом сообщили на еженедельном брифинге МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В феврале 1999 года в системе ОВД было создано подразделение по защите женщин от насилия (ПЗЖН). Его цель – защита женщин от противоправных посягательств, оказание правовой помощи в вопросах предупреждения и пресечение фактов насилия. Инспекторы по защите женщин от насилия есть в каждом городском и районном подразделении полиции. Эти сотрудники могут самостоятельно выносить защитные предписания в отношении правонарушителей, совершивших бытовое насилие, либо от которых исходит угроза его совершения. Кроме того, они совместно с местными исполнительными органами оказывают юридическую, психологическую, социальную помощь потерпевшим.

    В прошлом году инспекторами подразделений по защите женщин от насилия по телефонам доверия проконсультировано более 27 тысяч женщин, в кризисные центры обратилось свыше 9 тысяч пострадавших, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На телефоны доверия кризисных центров поступило около 5 тысяч звонков. Инспекторами ПЗЖН помещено в приюты более 3 тысяч человек. Также оказано более 9 тысяч консультаций женщинам, из которых более 5,5 тысяч обратились в полицию. В результате к уголовной ответственности привлечено 22 человека, к административной – 4731.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Борьба с преступностью МВД РК
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