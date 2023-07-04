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    Более 266 млрд тенге субсидий выделено на проекты малого и среднего предпринимательства

    4 Июля 2023, 14:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За 5 месяцев 2023 года субсидировано и гарантировано свыше 10,2 тыс. проектов МСП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сумма кредитов составила более 586 млрд тенге, также предоставлено более 65 тыс. консультационных и 12 тыс. сервисных услуг. На текущий год выделено более 266 млрд тенге бюджетных средств на субсидирование и гарантирование, что почти на 96 млрд тенге больше, чем в прошлом году», - сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    По словам министра также оказывается нефинансовая поддержка женского предпринимательства через Центры развития, которые включают в себя спектр услуг по определению потребностей, проведению профильного обучения, менторству, а также услуг по производству и продвижению продукции из местного сырья в рамках проекта «Одно село – один продукт».

    По итогам первого полугодия 2023 года в Центрах оказано 4,1 тыс. консультаций по выявлению проблем и потребностей, оказано сопровождение в участии в международных проектах для 256 предпринимателей, проведено 7 выставок с участием 169 местных производителей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Астана Экономика
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