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    Более 264 млн тенге выплатили ветеранам и труженикам тыла в Астане

    5 Мая 2023, 15:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в честь Дня Победы единовременные выплаты получил 3 671 человек. В их числе ветераны ВОВ, боевых действий на территории других государств, труженики тыла, и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    На сегодня в Астане проживают 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы каждому из них начислили по 1,5 млн тенге в качестве единовременной выплаты.

    Приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, кроме участников и инвалидов ЧАЭС, получили по 120 750 тенге. В их числе военнослужащие, проходившие службу в период ВОВ, лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии, граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетние узники концлагерей, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения – всего 435 человек.

    Ветеранам боевых действий на территории других государств (кроме ветеранов боевых действий в Афганистане) - военнослужащим, выполнявшим задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротвоческой операции в Ираке, участвовавшим в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – выплатили по 35 МРП (120 750 тенге). Таковых в столице 899 человек.

    Труженикам тыла, семьям погибших военнослужащих, супругам умершего инвалида ВОВ перечислили к 9 мая по 11 МРП (37950 тенге) – 2316 человек.

    В общей сложности выплаты получил 3 671 житель столицы, сумма перечислений составила 264,4 млн тенге.

    Кроме этого, из средств местного бюджета ветеранам Великой Отечественной войны оказываются следующие бесплатные услуги:
    - денежная компенсация за коммунальные услуги, которая выделяется ежемесячно в размере от 5 до 8 МРП в зависимости от площади квартиры;
    - лекарственное обеспечение;
    - социальная помощь на подписку периодических изданий, посещение бань, парикмахерских раз в год (в начале года на лицевые счета перечисляется 6,5 МРП);
    - услуги санаторно-курортного лечения;
    - льготный проезд на городском пассажирском транспорте
    - услуги зубопротезирования.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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