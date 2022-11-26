Более 2600 солдат приняли присягу в региональных командованиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Торжественные мероприятия по приведению молодого пополнения к военной присяге прошли в региональных командованиях «Юг», «Восток», «Астана», в Военно-морских силах, а также в столичной десантно-штурмовой бригаде. Клятву на верность Родине дали более 2600 солдат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В региональном командовании «Юг» приняли присягу более 1600 новобранцев. В Таразе церемония прошла в городском парке «Женіс». Со знаменательным событием солдат поздравил командующий войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев.

«Символично, что воины механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы присягают на верность Родине здесь, в парке Победы, у памятника герою. Уверен, что вы станете достойными преемниками славных боевых традиций наших предков, примером беззаветного служения Родине», – подчеркнул генерал-майор Мереке Кучекбаев.



В Актау в военно-морской базе торжество момента чувствовалось и в военной атрибутике, и в строгом строе моряков. Призванные из Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей матросы за месяц успели сродниться с тельняшкой, ознакомиться с основами службы на корабле и морской терминологией.

Многие родители и близкие солдат смогли приехать в этот день для участия в торжественной церемонии принятия присяги. Командиры ознакомили гостей с условиями, в которых будут служить солдаты, ответили на все вопросы, касающиеся их службы.

После курса общевойсковой подготовки военнослужащие начнут освоение военно-учетных специальностей. За ними закрепят штатное оружие и военную технику.

В мероприятиях приняли участие личный состав воинских частей, представители местных исполнительных органов, общественности, ветераны Вооруженных сил и локальных войн, родные и близкие молодых солдат.

Фото: gov.kz



