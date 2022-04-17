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    Более 260 тонн промышленных отходов используют в строительстве карагандинских дорог

    17 Апреля 2022, 13:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде подписали меморандум об использовании отходов промышленных предприятий в строительстве дорог области. К такому соглашению пришли департамент экологии региона, компания «КазАвтоЖол», промышленные предприятия и дорожные компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Каждый год промышленные предприятия Карагандинской области вырабатывают до 60 млн тонн отходов. Чтобы использовать их для полезных нужд, в 2019 и 2020 годах крупные компании региона подписывали подобный меморандум. Благодаря этому 175 тонн промышленных отходов были направлены на пользу. В этом году в рамках меморандума, дорожные фирмы намерены использовать более 260 тонн отходов в строительстве автодороги «Жезказган – Караганда».

    «При использовании промышленных отходов решаются такие проблемы как утилизация, снижение использования полезных ископаемых в целях строительства автомобильных дорог, сохранение целостности ландшафта и экосреды. Департаментом экологии на постоянной основе ведется работа со строительными компаниями. В перспективе планируется вовлечение большего объема промышленных отходов в строительстве», - говорят в департаменте экологии по Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экология Промышленность Дороги
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