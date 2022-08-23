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    Более 260 ДТП произошло по вине пешеходов в Казахстане

    23 Августа 2022, 12:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев призвал пешеходов быть ответственное на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пешеходам нужно быть более ответственными. Безопасность на дороге в целом зависит как от пешехода, так и от водителя. И риски есть с обеих сторон. Потому что чаще всего в ДТП виноват пешеход, переходивший дорогу на красный цвет светофора или в неположенном месте», - сказал Жандос Мураталиев на брифинге в МВД.

    Согласно озвученной им информации, по вине пешеходов произошло 265 ДТП, в которых 55 человек погибли и 217 получили различные травмы.

    «Таким образом, одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий по-прежнему остается жизненная культура поведения на дороге и нарушение правил дорожного движения», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ДТП Происшествия Безопасность МВД РК
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