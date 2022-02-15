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    Более 260 дорожников чистят трассы от снега в Алматинской области

    15 Февраля 2022, 19:36

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в уборке дорог от снега задействованы 200 единиц спецтехники и более 260 дорожных сотрудников. Об этом сообщили в АО НК «КазАвтоЖол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    15 февраля в связи с ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) были закрыты несколько участков дорог Алматинской области. Еще днем ранее ДЧС Алматинской области на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» сообщил, что 15 февраля в горных районах области ожидаются низовая метель, туман, гололед и снег, а на дорогах области ожидается снежный накат.

    Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев обратился к автолюбителям. Он отметил, что в связи с обильными осадками, метелью и ограниченной видимостью 12-15 февраля, в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение. За прошедшие трое суток 80 раз вводилось ограничение движения в 10 областях.

    «На сегодняшний день из-за непогоды штормовое предупреждение сохраняется, на некоторых дорогах республиканского значения введено временное ограничение движения транспорта. Тем самым просим автолюбителей отнестись с пониманием к ситуации и следить за прогнозом погоды. Водителей призываем временно воздержаться от дальних поездок», - обратился он.

    При возникновении внештатной ситуации участники дорожного движения могут обратиться в круглосуточный call-центр АО «НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру - 1403.

    На данный момент по стране функционируют 133 обогревательных пункта для жителей, оказавшихся в трудной ситуации на дороге. Работы переведены в усиленный режим, дорожные работники трудятся в две смены, как днем, так и ночью.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Транспорт Регионы Казахстана Дороги Погода
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