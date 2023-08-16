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    Более 26 тысяч детей пойдут в первый класс в Астане: готовы ли школы

    16 Августа 2023, 22:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня общее количество учащихся в школах Астаны составляет 255 тысяч детей. О комплектовании классов на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказал руководитель городского управления образования Касымхан Сенгазыев, передает МИА «Казинформ».

    Прием документов в первые классы в общеобразовательных школах столицы начался 1 апреля этого года.

    Образовательные учреждения приняли 26 650 первоклассников, из них 15 929 - с казахским языком обучения, 10 571 – с русским.

    «Все школы, кроме специализированных школ для одарённых детей, принимают в первый класс без вступительных экзаменов. Прием документов через веб-портал электронного правительства www.egov.kz завершился, в настоящее время родители подают заявления в бумажном виде. В каждой школе для оказания помощи родителям работает приёмная комиссия», - сообщил Касымхан Сенгазыев.

    Прием обучающихся в 10, 11 (12) классы на новый учебный год в столице завершился 15 августа.

    Вместе с тем, как отметил Касымхан Сенгазыев на брифинге, вопрос обеспечения безопасности детей в учебных заведениях является одним из приоритетных. По его словам, на сегодня все организации образования Астаны подключены к системе автоматической пожарной сигнализации, а также обеспечены цифровым видеонаблюдением.

    Все камеры и тревожные кнопки, установленные в учреждениях образования столицы, подключены к ЦОУ. Обеспеченность цифровым видеонаблюдением составляет 100%.

    «Во всех объектах образования охрану обеспечивают организации, имеющие лицензию I категории. Также на всех объектах установлены турникеты, 100%», - сообщил спикер.

    По данным управления образования, на 2023 год ремонтные работы проводятся на 49 объектах, из них:

    - капитальный ремонт - 9 объектов (7 школ, 1 детсад, 1 колледж); - текущий ремонт - 40 объектов (5 школ, 31 детсадов, 1 колледж и ЦПДНвТЖС, МЦ и РЦ2).

    «Заключены договора с подрядчиками, ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком, срок завершения работ – до 20 августа текущего года. Ремонт в СШ№1 будет завершен 30 сентября, данные виды работ не влияют на организацию учебного процесса», - пояснил глава управления.

    Кроме того, в 2023 году в эксплуатацию планируется ввести 11 школ на 16 600 мест в две смены.

    До начала учебного года введут 3 школы на 4 800 мест в две смены:

    1) Школа пр. Улы Дала и Сауран, на 1200 мест (август).

    2) Пристройка к школе № 44, ул .Нурлыжол, на 600 мест (август).

    3) Пристройка к СШ №59, по ул. Сауран 5/1, на 600 (август).

    До конца года в эксплуатацию будут введены 8 школ (4 школы, 4 пристройки) на 11 800 мест в две смены.

    Также в рамках нацпроекта «Комфортная школа» по поручению Главы государства в столице построят 24 школы на 88 800 мест.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Образование
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