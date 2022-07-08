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    Более 250 тыс. доз вакцин от коронавируса доступны алматинцам

    8 Июля 2022, 14:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Асем Нусупова сообщила, что в городе зарегистрировано 239 тыс. 841 случай коронавирусной инфекции, из них 211 тыс. 349 с симптомами и 28 тыс. 492 без симптомов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным замакима, за 7 июля выявлен 121 случай коронавирусной инфекции, в инфекционных стационарах находятся 87 пациентов. В отделении реанимации два пациента. Умерших за последние сутки нет.

    Асем Нусупова также добавила, что на сегодня на амбулаторном наблюдении находится 834 человека, за сутки взято на амбулаторное наблюдение – 176 человек.

    Спикер отметила, что на сегодня в городе функционирует 85 пунктов вакцинации, в полном режиме работают 99 прививочных бригад в количестве 313 человек. Количество населения, подлежащего вакцинации – 1 млн 313 тыс. 040.

    Замакима отметила, что на сегодня первым компонентом вакцинированы 1 млн 228 тыс. 769, вторым – 1 млн 194 тыс. 146 человек. Количество ревакцинированных – 499 тыс. 043. Pfizer-ом привиты 117 тыс. 554 алмтинца.

    «Остаток всех видов вакцин: QazVac, Vero Cell, Pfizer на текущий месяц этого года в городе составляет: 64 тыс. 094 дозы первого компонента, 90 тыс. 605 доз второго компонента и 103 тыс. 549 доз ревакцинации. Итого: 258 тыс. 248 доз», - доложилась замакима на встрече с заместителем Премьер-Министра Казахстана Ералы Тугжановым.

    Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра Казахстана Ералы Тугжанов прибыл в Алматы с рабочим визитом и заслушал доклады об эпидситуации.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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