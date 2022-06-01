Более 250 оздоровительных лагерей откроют в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Летом в регионе будут работать 252 оздоровительных лагеря. В первую очередь в них будут принимать детей из малообеспеченных семей. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Айжаксы Туржанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации спикера, по области оздоровлением во время каникул планируется охватить 91,2% из 155127 детей, обучающихся в 143 школах.

Летний отдых детей организуется по двум направлениям. Это - летняя оздоровительная работа для детей 7-13 лет и рациональное использование детского досуга, то есть трудовая, познавательно-творческая, спортивная, туристская деятельность для учащихся 7-18 лет.

«Четыре лагеря расположены за городом, 86 лагерей с питанием находятся при школе (2021 г. - 41 лагерь). Есть еще 85 пришкольных профессиональных и 77 палаточных лагерей. В первую очередь будут охвачены дети из социально незащищенных групп, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - их в регионе 27629», - рассказала Айжаксы Туржанова.

В лагере военно-патриотического направления «Жас сарбаз», который стартовал в 2017 году, отдохнут и получат профориентацию около 300 учащихся 8-10 классов.

По второму направлению летних каникул охвачены 121 886, или 78,5% детей. Помимо этого будет работать программа «Жасыл ел», организуют дворовые клубы, походы туристско-краеведческого направления, языковые школы, дебатные и военно-патриотические клубы.

В летний период для обеспечения безопасности детей круглосуточно будет работать Telegram-чат «Защита детства» и телефон доверия «111».

На брифинге в ЦОКе руководитель управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Саят Батталов рассказал о правилах купания для детей.

По его словам, детям нельзя входить в воду без присмотра взрослых, плавать в местах, где установлены знаки «Купаться запрещено». Им, отмечает спасатель, нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также со скал и др.

«Купаться следует утром и вечером, когда солнце не такое знойное, как днем, и нет риска перегрева. Температура воды не должна быть ниже 17-19 градусов, купаться в холодной воде опасно. И желательно плавать не более 20 минут. Тело нельзя переохлаждать. В ином случае могут возникать судороги, прекратиться дыхание, может иметь место потеря сознания. Нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать свои силы. Почувствовав усталость, не стоит паниковать, надо как можно скорее плыть в сторону берега, периодически отдыхая. Для этого научите детей плавать на спине», - дал рекомендации Саят Батталов.