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    Более 250 нелегальных мигрантов задержаны у побережья Турции

    26 Сентября 2021, 19:37

    МУГЛА. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - У берегов района Фетхийе юго-западной турецкой провинции Мугла задержаны 254 нелегальных мигранта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Мигранты пытались незаконными путями покинуть Турцию на лодке, но были остановлены сотрудниками службы береговой охраны.

    Задержанные являются гражданами Афганистана, Ирака, Ирана, Сирии, Пакистана и Бангладеш. Они были доставлены в районное управление жандармерии, откуда будут направлены в миграционное управление Муглы.

    Ведутся работы по поимке подозреваемых в организации незаконной попытки покинуть пределы Турции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция мигранты
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