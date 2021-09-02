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    Более 250 млн тенге бюджетных средств пытались похитить в Карагандинской области

    2 Сентября 2021, 19:49

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу пресекло факт хищения более 250 млн тенге в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечен факт хищения бюджетных средств, выделенных по государственной программе развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы.

    По данным следствия, в 2018-2020 годах одним из ИП Карагандинской области от имени 68 крестьянских и фермерских хозяйств региона был подана заявка на инвестиционное субсидирование приобретения комплектов солнечных панелей (батарей).

    При этом, предпринимателем составлялись фиктивные договоры о реализации крестьянским хозяйствам солнечных батарей по завышенной стоимости в 3,1 миллион тенге за каждый комплект.

    Это было сделано для искусственного увеличения получаемой суммы субсидирования. Общая сумма необоснованно полученных субсидий руководителем ИП составила более 253миллионов тенге.

    В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Борьба с преступностью Коррупция Происшествия Другие государственные органы Регионы Криминал Борьба с коррупцией Финансы
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