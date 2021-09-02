Более 250 млн тенге бюджетных средств пытались похитить в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу пресекло факт хищения более 250 млн тенге в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечен факт хищения бюджетных средств, выделенных по государственной программе развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы.

По данным следствия, в 2018-2020 годах одним из ИП Карагандинской области от имени 68 крестьянских и фермерских хозяйств региона был подана заявка на инвестиционное субсидирование приобретения комплектов солнечных панелей (батарей).

При этом, предпринимателем составлялись фиктивные договоры о реализации крестьянским хозяйствам солнечных батарей по завышенной стоимости в 3,1 миллион тенге за каждый комплект.

Это было сделано для искусственного увеличения получаемой суммы субсидирования. Общая сумма необоснованно полученных субсидий руководителем ИП составила более 253миллионов тенге.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд.