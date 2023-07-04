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    Более 250 единиц незаконно хранящегося оружия изъяли в Жамбылской области

    4 Июля 2023, 20:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 250 единиц незаконно хранящегося оружия изъяли полицейские Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Департаментом полиции области работа по поиску незаконного хранящегося оружия ведется в непрерывном режиме и дает определенные результаты.

    «За первое полугодие текущего года полицейскими изъято 253 единицы оружия, 4431 единица боеприпасов. Из них – 17 автоматов, 70 пистолетов (в том числе 10 ПМ), 147 гладкоствольных, 19 нарезных ружей, а также 15 гранат. Из числа изъятых 41 оружие было украдено во время январских событий из здания департамента полиции Жамбылской области. По всем фактам проводится досудебное расследование, назначена судебно-баллистическая экспертиза», – сообщил заместитель начальника ДП Нуржан Рахметуллаев.

    Департамент полиции Жамбылской области напоминает жителям о том, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям.

    Владеющих информацией о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах просим звонить на пульт «102».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жамбылская область Борьба с преступностью
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