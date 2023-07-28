Более 25 тысяч заявок на прием в первый класс подали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прием документов для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля. За четыре месяца в целом по городу поступило 25 009 заявлений. Заявки будут приниматься до 1 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу пресс-службу акимата города.



Для сравнения, в 2021-2022 учебном году в городе Алматы в первые классы поступило 31 046 детей, то в 2022-2023 учебном году – 32 938 детей.

Напомним, что организации образования обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет.

В соответствии с Типовыми правилами оказание государственной услуги по приему в 1-й класс в электронном формате осуществляется через веб-портал «Электронного правительства» egov.kz.

Школы обеспечивают прием с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания школы (микроучасток), независимо от уровня подготовки. Также детей можно оформить не только в школу по-своему микроучастку, но и в любую другую государственную школу при наличии свободных мест.

Для поступления в первый класс родитель или законный представитель ребенка, который будет учиться, должны подать заявление лично. Также нужно предоставить:

- копию свидетельства о рождении ребенка,

- документ о состоянии здоровья формы 026/у-3,

- документ о состоянии здоровья формы 065/у,

- две фотографии размером 3х4.

Возраст для поступления - от 6 лет.

По всем дополнительным вопросам можно обратиться по телефонам горячей линии по приему детей в 1-й класс:

Алатауский район: +77089705042;

Алмалинский район: +77021000777; +77474129383;

Ауэзовкий район: +77021000777; +77474129383;

Бостандыкский район: +7772806650; 87773001474;

Жетысуский район: +77026738333; +77016606554;

Медеуский район: +77017839483; +77759194000;

Наурызбайский район: +77782273301; +77021966805;

Турксибский район: +77778270580; +77016154978.

С 2023 года ученики обеспечены бесплатным питанием в школьных столовых. В их число вошли ученики с 1-го по 4-й класс, а также школьники 5-11-х классов из социально уязвимых семей. Ранее такие условия были созданы только младшеклассникам из числа социально незащищенных семей.

«Для снижения дефицита ученических мест в Алматы в 2022 году введено 18 объектов образования на 16 193 новых ученических места. С 2023 года по проекту «Комфортная школа» планируется строительство 22 школ на 37 тысяч ученических мест за счет республиканского бюджета. Также за счет местного бюджета в 2023 году планируется ввод 11 объектов на 5570 мест, в их числе 1 школа на 1500 мест (мкр. Кайрат), 4 пристройки на 920 мест (№ 48, 148, 112, ШИ №9), открытие 6 частных школ на 3150 мест. Таким образом дефицит ученических мест к 2026 году с учетом ежегодного прироста будет снижен до «управляемого», - говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы.