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    Более 25 тысяч случаев коронавируса подтверждено в Армении

    29 Июня 2020, 14:35

    ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - В Армении 29 июня подтверждено 25 127 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе 13 297 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

    Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

    На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 254 пациента. Всего был проведен 110 571 тест.

    Выявлено 482 новых случая заражения, 181 пациент выздоровел.

    В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 433 летальных исхода (увеличилось на 7).

    Ранее пример-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения занимает одно из первых мест в мире по числу зараженных на 1 млн жителей.

    Напомним, режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции был объявлен в Армении 16 марта сроком на месяц. 13 апреля этого года правительство Армении продлило действие режима ЧП до 14 мая, а затем снова на месяц – до 13 июня. В третий раз режим ЧП в Армении был продлен до 13 июля.

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    Здравоохранение Армения Общество
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