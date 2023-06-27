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    Более 25 тысяч км линий электропередачи будут отремонтированы в 2023 году

    27 Июня 2023, 10:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал о планах по ремонту энергоблоков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с утвержденным Системным оператором графиком ремонтов на электрических станциях в 2023 году запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин. На разных стадиях ремонты ведутся на 3-х энергоблоках, 19-х котлах и 8-и турбинах», - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

    Также, по его словам, завершены ремонты на 3-х котлах и 8-и турбинах.

    «На электрических сетях в 2023 году запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью порядка 25,3 тысяч км, 567 подстанций, 3,5 тысяч – распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Выполнен ремонт 1,9 тысяч км линий электропередачи и 69 подстанций, 469 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций», - отметил министр.

    «С отставанием ведутся ремонтные работы в АО «АЖК» по г. Алматы, ТОО «ОЖТ» по Туркестанской области», - добавил глава Минэнерго.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Энергетика
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