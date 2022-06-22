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    Более 25 млрд тенге на субсидии выделят актюбинским аграриям

    22 Июня 2022, 07:46

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2022 году сельхозпроизводителям Актюбинской области выделят субсидии в размере более 25 млрд тенге. Вопросы субсидирования рассмотрели на заседании комиссий по противодействию коррупции и терроризму в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Были рассмотрены принятые меры по предупреждению коррупции среди личного состава департамента полиции, а также по предупреждению коррупционных преступлений и правонарушений при субсидировании субъектов сельского хозяйства.

    По данным управления сельского хозяйства, в 2021 году в целях государственной поддержки АПК области из республиканского и местного бюджетов было выделено 22,6 млрд тенге субсидий. Такой шаг дал положительный результат и в результате увеличилось производство сельскохозяйственной продукции и поголовье скота.

    «В 2022 году году в качестве государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям из республиканского и местного бюджетов планируется выделить более 25 млрд тенге. В настоящее время идет работа по выплате субсидий. При этом проводится постоянный мониторинг законности предоставления субсидий. Обеспечение прозрачности и законности выплаты субсидий - приоритетный вопрос, остающийся под постоянным контролем», - сказал руководитель управления сельского хозяйства Исатай Еспаганбетов.

    И. Еспаганбетов также сообщил, что за отчетный период не поступало жалоб со стороны граждан на неправомерные действия со стороны сотрудников сельхозуправления.

    По итогам заседания аким области Ондасын Уразалин дал ряд конкретных поручений, отметив необходимость усиления работы по всем направлениям.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Экономика Сельское хозяйство Регионы Общество
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