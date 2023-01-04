Более 25 млрд тенге инвестиций пообещал привлечь аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров заявил, что в этом году в регион привлекут 25,4 млрд тенге инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что в областном акимате прошло совещание по инвестиционным проектам в сфере промышленности, глава региона уже традиционно сообщил в социальных сетях.

«Этот блок экономики требует пристального внимания. В 2023-м году мы планируем реализовать 11 инвестпроектов. Будет привлечено 25,4 млрд тенге инвестиций, создадим 800 рабочих мест. Проекты направлены на импортозамещение, будут освоены новые направления, такие как производство ДСП, автоклавных газоблоков, керамического кирпича, стеклоизделий, стальных тонкостенных конструкции, пассажирских вагонов и прицепной сельхозтехники», - проинформировал А.Сапаров.

Аким области обратил внимание, что основная часть проектов сосредоточена в Петропавловске, но у районов есть потенциал в промышленности и переработке.

«Поручил управлению предпринимательства, акимам районов, руководству специальной экономической зоны «Qyzyljar», СПК «Солтүстік» и регионального представительства «Kazakh Invest» усилить работу по привлечению отечественных и иностранных компаний в регион», - написал А.Сапаров.

Онлайн туры по реализации инвестиционных проектов в разных отраслях экономики, в том числе промышленности, проходили в областном акимате в ноябре прошлого года.

