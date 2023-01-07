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    Более 241 млн тенге потратили на автомобильные VIP-номера жители Атырауской области

    7 Января 2023, 03:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области владельцы автомобилей за VIP-номера номера в прошлом году заплатили 241 307 788 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области, в 2022 году 856 местных жителей приобрели VIP-номера на общую сумму 241 307 788 тенге. Это меньше, чем было годом раньше, когда жители региона приобрели 961 государственный регистрационный номерной знак с красивыми цифровыми и буквенными сочетаниями на 249 335 283 тенге.

    С нового 2023 года в связи с повышением МРП в зависимости от цифровых и буквенных комбинаций стоимость VIP-номеров варьируется от 196 650 до 983 250 тенге. Обычный номер стоит 9660 тенге. Владелец госномера не может его подарить или продать третьему лицу. В случае продажи автомобиля хозяин может оставить его на хранение до 6 месяцев в спецЦОНе до приобретения нового автомобиля.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт Правительство для граждан
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