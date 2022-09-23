Более 2400 казахстанцев выздоровели от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2465 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

В городе Астане - 12,

Алматы - 448,

Акмолинской области - 552,

Алматинской области - 2,

Жетысуской области - 4,

Атырауской области - 416,

Восточно-Казахстанской области - 7,

Абайской области - 10,

Западно-Казахстанской области - 312,

Карагандинской области - 11,

Улытауской области - 18,

Костанайской области - 409,

В Мангистауской области-3,

В Павлодарской области-271.

Всего в стране выздоровело 1 372 996 человек от COVID-19.



