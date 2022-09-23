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    Более 2400 казахстанцев выздоровели от коронавируса

    23 Сентября 2022, 09:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2465 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

    В городе Астане - 12,

    Алматы - 448,

    Акмолинской области - 552,

    Алматинской области - 2,

    Жетысуской области - 4,

    Атырауской области - 416,

    Восточно-Казахстанской области - 7,

    Абайской области - 10,

    Западно-Казахстанской области - 312,

    Карагандинской области - 11,

    Улытауской области - 18,

    Костанайской области - 409,

    В Мангистауской области-3,

    В Павлодарской области-271.

    Всего в стране выздоровело 1 372 996 человек от COVID-19.
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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