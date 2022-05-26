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    Более 240 тыс. рабочих мест создано в Казахстане

    26 Мая 2022, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации программы по повышению доходов населения в Казахстане создано более 240 тыс. рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось , что 2 млн новых рабочих мест создадут в Казахстане до 2025 года.

    В кулуарах Сената журналисты спросили: «Как будет осуществляться задача по созданию 2 млн рабочих мест, если в 2021 году было создано 10 тыс., из которых 9 тыс. - временные рабочие места»?

    «Уже сегодня создано 246 тыс. рабочих мест. Вопрос непростой. Я понимаю важность. Мы четко прописали. В промышленном секторе более 900 тыс. рабочих мест создается, в инфраструктурном развитии – около 600 тыс. рабочих мест, в сельском хозяйстве – 450 тыс. Это конкретно. Это только те сферы, которые сегодня включены в реализацию самого проекта. Вопрос непростой и этим надо заниматься каждый день», - сообщил Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Сената.

    11 января текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять программу по повышению доходов населения.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Сенат Общество
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