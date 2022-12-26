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    Более 24 тысяч рабочих мест было создано в Атырауской области

    26 Декабря 2022, 05:26

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В этом году на 1 декабря в Атырауской области было создано более 24 тысяч рабочих мест. Из них 15 285 – это постоянные рабочие места. Об этом сообщил заместитель акима региона Жасулан Бисембиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2022 году в Атырауской области было создано более 24 тысяч рабочих мест. Из них 15 285 – это постоянные рабочие места. Также мерами социальной поддержки в рамках национального проекта «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы» охвачено 32 тысячи 404 человека.Из них трудоустроены 14 тысяч 772 человека. На краткосрочных учебных курсах по рабочим специальностям обучены 877 человек. Через онлайн-«skills» направлены 1 046 человек, на обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес» – 2 559 человек. 12 598 человек получили государственные гранты на профориентацию и 552 человека – на открытие собственного дела», - сообщил Жасулан Бисембиев.

    По его словам, все это помогло уровень безработицы в регионе снизить до 4,8 %.

    «Также в этом году 6 705 человек получили адресную социальную помощь на сумму 434,4 млн тенге. Кроме того, 1 572 детям в возрасте от одного до шести лет предоставляются гарантированные социальные пакеты на общую сумму 91,7 млн тенге», - рассказал Жасулан Бисембиев.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Экономика Общество Трудоустройство
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