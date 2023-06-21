Более 24 тысяч человек планируют трудоустроить в СКО до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Снижение уровня безработицы до 4,7% ожидается в 2023 году в СКО. Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Занятости и повышению доходов населения в регионе уделяется большое внимание. По сравнению с прошлым годом на 18% сократилось количество граждан, получающих адресную социальную помощь. За пять месяцев трудоустроили более 11 тысяч человек. В том числе создали 7 900 новых постоянных рабочих мест. До конца года трудоустроим более 24 тысяч человек. Ожидается снижение уровня безработицы по итогам 2023 года до 4,7%», – сказал Айдарбек Сапаров.

Напомним, в конце мая министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о том, что может привести к росту безработицы в Казахстане.

В ходе брифинга Айдарбек Сапаров сообщил, что в СКО запланированы к реализации в 2023-2026 годах 35 индустриальных проектов.

Также аким СКО рассказал о создаваемых в регионе десятках молочно-товарных ферм.

По данным МВФ, безработица в Казахстане в 2023 году ожидается на уровне 4,8%.