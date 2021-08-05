Более 230 тысяч услуг получили казахстанцы с инвалидностью через портал соцуслуг в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Портал позволяет людям с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С начала года через Портал социальных услуг более 158 тыс. лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации (ТСР), более 6 тыс. человек – услуги жестового языка, свыше 31 тыс. – услуги индивидуального помощника, порядка 40 тыс. – санаторно-курортное лечение, и более 131 тыс. заказов оформили на гарантированные социальные пакеты.

Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 863 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 142 поставщика ТСР, более 13 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 255 жестового языка, 66 санаторно-курортного лечения, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.

С 29 декабря 2020 года на портале Электронного правительства (eGov.kz) реализована возможность лицам с инвалидностью подать электронную заявку на оказание государственных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК. За этот период через портал Электронного правительства было оформлено более 190,7 тыс. документов на обеспечение средствами и услугами реабилитации.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 4.