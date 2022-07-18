Более 230 тыс. казахстанцев трудоустроены в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 284 тыс. человек охвачены мерами содействия занятости в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

По состоянию на 1 июля т.г. в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы мерами содействия занятости охвачены 284 тыс. человек. 233,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 131,3 тыс. – на постоянную работу.

На профессиональное обучение по заявкам работодателей было направлено 5,6 тыс. человек.

Для открытия своего дела 1,5 тыс. человек получили государственные гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 102 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места – 12,1 тыс.; на молодежную практику – 9,7 тыс.; на общественные работы – 77,7 тыс., на проекты «Первое рабочее место» – 1,4 тыс. человек, «Контракт поколений» – 182 человека, «Серебряный возраст» – 816 человек.

Также в целях выбора сферы деятельности более 34 тыс. человек прошли социальную профориентацию.

Ранее меры, способствующие занятости населения, реализовывались в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек», участниками которой в 2021 году стали 651,8 тыс. человек.

Участники госпрограммы были трудоустроены на постоянные и субсидируемые рабочие места, получали поддержку на развитие предпринимательства в виде микрокредитов и государственных безвозвратных грантов, проходили обучение на краткосрочных курсах и в организациях ТиПО.

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов, желающих переселяли из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.