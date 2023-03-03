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    Более 230 млн тенге понадобится на реконструкцию Дома невесты в СКО

    3 Марта 2023, 10:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На очередную реставрацию Дома невесты в Петропавловске потребуется около 238 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов сообщил, что подготовили научно-проектную документацию. Заявку на выделение средств на реставрационные работы подали, вопрос будет рассматриваться на сессии областного маслихата.

    «Параллельно направили заявку в Министерство культуры и спорта, чтобы предусмотреть средства за счет республиканского бюджета», - добавил Д.Абдриисов.

    В 2013-2016 годы на капитальный ремонт кровли, установку новой входной группы, реставрацию фасада и внутренних помещений Дома невесты потратили 60 млн тенге. Однако уже через некоторое время подрядчик по гарантии исправлял недочеты. Через некоторое время памятнику архитектуры снова потребовалась срочная реставрация.

    В прошлом году здание, которое с 1998-го года находилось на балансе Духовного управления мусульман, выкупило государство. Сейчас в нем располагается Центр по охране и использованию историко-культурного наследия. В прошлом году в Доме невесты проходили съемки исторического сериала «Магжан. Жаралы Жолбарыс». Сотрудники центра надеются, что после реставрации уникальный архитектурный памятник еще послужит местом съемок исторических фильмов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область
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