Более 230 конфискованных игровых терминалов уничтожили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с судебными исполнителями произвели уничтожение игровых терминалов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.
В ходе мероприятия уничтожено более 230 игровых терминалов по вступившему в законную силу приговору суда по делу в отношении 6 членов организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный игорный бизнес на территории города Алматы.
Напомним, ДЭР по городу Алматы доказано, что данной преступной группой было организовано 2 игорных заведения, более 60 игровых точек, в которых функционировали игровые терминалы (магазины, автомоечные комплексы, компьютерные клубы, рынки) , а также складские помещения, приспособленные под цеха по изготовлению и ремонту игровых терминалов.