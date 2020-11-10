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    Более 230 конфискованных игровых терминалов уничтожили в Алматы

    10 Ноября 2020, 12:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с судебными исполнителями произвели уничтожение игровых терминалов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

    В ходе мероприятия уничтожено более 230 игровых терминалов по вступившему в законную силу приговору суда по делу в отношении 6 членов организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный игорный бизнес на территории города Алматы.

    Напомним, ДЭР по городу Алматы доказано, что данной преступной группой было организовано 2 игорных заведения, более 60 игровых точек, в которых функционировали игровые терминалы (магазины, автомоечные комплексы, компьютерные клубы, рынки) , а также складские помещения, приспособленные под цеха по изготовлению и ремонту игровых терминалов.

    Все шестеро подсудимых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.307 ч. 3 п.1,2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса преступной группой, в особо крупном размере); 262 ч. 1, 2 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них); 367 ч. 4 УК РК (дача взятки преступной группой) и приговорены к различным срокам наказания, в том числе в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Минфин РК
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