Более 23 тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в программе «Еңбек»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» с начала этого года приняли участие более 23 тысяч жителей Карагандинской области. По предварительным прогнозам, к началу 2021 года эта цифра достигнет 43 тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата региона.

О развитии программы в регионе рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

С начала 2020 года на краткосрочные курсы направили 546 человек. 2 409 жителей области прошли курсы «Бастау бизнес».

«С начала пандемии обучение по этой программе ведётся в онлайн-режиме. По окончании курса многие решают получить кредиты или участвовать в конкурсе на присуждение государственных грантов. На сегодняшний день выдано 584 гранта. Наиболее востребованными сферами бизнеса, который начинают выпускники программы, являются торговля, транспортные услуги, сфера обслуживания, обрабатывающая промышленность и здравоохранение», - рассказала Асем Джунуспекова.

С начала 2020-го на вакантные рабочие места устроились 14 287 человек. Социальные рабочие места заняли 638 жителей области. На молодёжную практику направлено 944 человека, на общественные работы - 5 904.

На 1 августа этого года в регионе открылось 22 340 рабочих мест.

Тем не менее, как отметила Асем Джунуспекова, в некоторых районах области работа идёт недостаточно активно. В связи с этим глава региона Женис Касымбек поручил приложить максимум усилий к полномасштабной реализации программы.

«В условиях пандемии мы должны поддержать людей, показать, что работа есть. Именно поэтому сейчас программа «Еңбек» чрезвычайно важна», - отметил он.