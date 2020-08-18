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    Более 23 тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в программе «Еңбек»

    18 Августа 2020, 05:03

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» с начала этого года приняли участие более 23 тысяч жителей Карагандинской области. По предварительным прогнозам, к началу 2021 года эта цифра достигнет 43 тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата региона.

    О развитии программы в регионе рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

    С начала 2020 года на краткосрочные курсы направили 546 человек. 2 409 жителей области прошли курсы «Бастау бизнес».

    «С начала пандемии обучение по этой программе ведётся в онлайн-режиме. По окончании курса многие решают получить кредиты или участвовать в конкурсе на присуждение государственных грантов. На сегодняшний день выдано 584 гранта. Наиболее востребованными сферами бизнеса, который начинают выпускники программы, являются торговля, транспортные услуги, сфера обслуживания, обрабатывающая промышленность и здравоохранение», - рассказала Асем Джунуспекова.

    С начала 2020-го на вакантные рабочие места устроились 14 287 человек. Социальные рабочие места заняли 638 жителей области. На молодёжную практику направлено 944 человека, на общественные работы - 5 904.

    На 1 августа этого года в регионе открылось 22 340 рабочих мест.

    Тем не менее, как отметила Асем Джунуспекова, в некоторых районах области работа идёт недостаточно активно. В связи с этим глава региона Женис Касымбек поручил приложить максимум усилий к полномасштабной реализации программы.

    «В условиях пандемии мы должны поддержать людей, показать, что работа есть. Именно поэтому сейчас программа «Еңбек» чрезвычайно важна», - отметил он.

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    Бизнес Карагандинская область Социальная поддержка Акимат Занятость Общество
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