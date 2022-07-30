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    • Более 23 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

    30 Июля 2022 09:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 30 июля лечение от КВИ продолжают получать 25 396 человек (–25 175+ и 221 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них в стационарах находится 1 527 пациентов, на амбулаторном уровне – 23 869 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 40 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 14 пациентов, на аппарате ИВЛ – пять пациентов.

    За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 3107 заболевших коронавирусной инфекцией, 2012 человек выздоровели.
    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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