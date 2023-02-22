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    Более 23 млн га составит посевная площадь в 2023 году

    22 Февраля 2023, 10:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил о посевных площадях на текущий год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным акиматов областей сформирована прогнозная структура посевных площадей 2023 года. Так, общая посевная площадь текущего года составит 23,4 млн га, что на 68,6 тысяч га больше показателя 2022 года», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    По его словам, намечается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 117 тысяч га, кормовых культур на 36,5 тысяч га и сахарной свеклы на 6,7 тысяч га.

    «Из-за изменения конъюнктуры рынка прогнозируется незначительное сокращение площади посева некоторых масличных культур, таких как сафлор, соя и горчица. При этом по такой социально-значимой культуре, как подсолнечник, планируется увеличение площади на 30,8 тысяч га. По овощебахчевым культурам и картофелю площадь посева планируется увеличить на 11,1 тысяч га», - отметил министр.

    Что же касается влагоемких культур, то в текущем году по сравнению с прошлым годом, прогнозируется уменьшение площади хлопчатника на 14,8 тысяч га, которая составит 111,4 тысяч га.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз
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