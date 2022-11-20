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      Выборы

    Более 23% казахстанцев получили избирательные бюллетени

    20 Ноября 2022, 10:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии сообщили промежуточную статистику голосования на выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10:05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 23,37 % от общего количества граждан, включенных в списки», - сказал член ЦИК Шавкат Утемисов на брифинге.

    В том числе:

    1. по области Абай – 25,64 %

    2. по Акмолинской области – 21,21 %

    3. по Актюбинской области – 26,66 %

    4. по Алматинской области – 20,12 %

    5. по Атырауской области – 25,03 %

    6. по Западно-Казахстанской области – 20,86 %

    7. по Жамбылской области – 23,27 %

    8. по области Жетісу – 25,58 %

    9. по Карагандинской области – 32,27 %

    10. по Костанайской области – 26,97 %

    11. по Кызылординской области – 29,41 %

    12. по Мангистауской области – 25,20 %

    13. по Павлодарской области – 27,90 %

    14. по Северо-Казахстанской области – 27,33 %

    15. по Туркестанский области – 27,03 %

    16. по области Ұлытау – 27,81 %

    17. по Восточно-Казахстанской области – 23,17 %

    18. по г. Астана – 13,73 %

    19. по г. Алматы – 8,42 %

    20. по г. Шымкент – 30,92 %

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ЦИК Президентские выборы - 2022
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