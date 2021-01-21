Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Более 23 человек погибли в результате двух взрывов в столице Ирака

    21 Января 2021, 17:18

    БАГДАД. КАЗИНФОРМ - В четверг в столице Ирака, по словам представителя министерства внутренних дел этой страны, два террориста-смертника произвели взрывы, в результате которых погибло более 23 человек и по меньшей мере 50 человек было ранено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Sabah.

    Трое полицейских заявили, что в торговом центре в центре Багдада произошло два взрыва. Государственное телевидение Ирака сообщило, взрывы устроили террористы-смертники .

    Многие из раненых находятся в критическом состоянии. Сообщается, что нанесен значительный материальный ущерб. Силы безопасности оцепили этот район, медработники помогают пострадавшим.

    По данным министерства, первый террорист-смертник ворвался на рынок и заявил, что чувствует себя плохо, чтобы как можно больше людей собрались вокруг него. Затем он взорвал себя. После второй террорист-смертник привел в действие свою бомбу, говорится в заявлении министерства.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Ближний Восток
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три палестинца погибли при операции израильских военных в лагере беженцев Дженин
    Трое казахстанцев осуждены за пропаганду терроризма в Атырау и Шымкенте
    Ирак утвердил рекордный бюджет для создания рабочих мест
    Взрыв произошел на оборонном предприятии в Турции
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске