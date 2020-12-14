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    Более 220 тысяч казахстанцев трудоустроено в рамках Дорожной карты занятости

    14 Декабря 2020, 10:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы (ДКЗ) начата реализация 6,7 тыс. проектов, на которых заняты 220,7 тыс. человек со средней заработной платой 130 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Реализация инфраструктурных проектов ДКЗ проходит по 4 основным направлениям:

    - капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов;

    - капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства;

    - капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры;

    - благоустройство населенных пунктов.

    Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников нанимают через центры занятости населения, приоритет отдается безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.

    По состоянию на 1 декабря в регионах начата работа по 6,7 тыс. проектов, создано 220,7 тыс. рабочих мест, в том числе более 116 тыс. - через центры занятости населения.

    Половина участников программы являются сельскими жителями, 39% – представители молодежи и 7% – малообеспеченные граждане.

    Наибольшая доля трудоустроенных в рамках ДКЗ приходится на Восточно-Казахстанскую (20,6 тыс. человек, или 109,2%), Жамбылскую (19,7 тыс. человек, или 100%), Атыраускую (7,6 тыс. человек, или 106%) области.

    Как сообщалось ранее, всего в рамках Дорожной карты занятости планируется создать 255 тыс. рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест.

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    Социальная поддержка Минтруда РК Статистика Занятость Общество
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