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Более 220 тысяч казахстанцев трудоустроено в рамках Дорожной карты занятости

14 Декабря 2020, 10:44
Более 220 тысяч казахстанцев трудоустроено в рамках Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы (ДКЗ) начата реализация 6,7 тыс. проектов, на которых заняты 220,7 тыс. человек со средней заработной платой 130 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Реализация инфраструктурных проектов ДКЗ проходит по 4 основным направлениям:

- капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов;

- капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры;

- благоустройство населенных пунктов.

Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников нанимают через центры занятости населения, приоритет отдается безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.

По состоянию на 1 декабря в регионах начата работа по 6,7 тыс. проектов, создано 220,7 тыс. рабочих мест, в том числе более 116 тыс. - через центры занятости населения.

Половина участников программы являются сельскими жителями, 39% – представители молодежи и 7% – малообеспеченные граждане.

Наибольшая доля трудоустроенных в рамках ДКЗ приходится на Восточно-Казахстанскую (20,6 тыс. человек, или 109,2%), Жамбылскую (19,7 тыс. человек, или 100%), Атыраускую (7,6 тыс. человек, или 106%) области.

Как сообщалось ранее, всего в рамках Дорожной карты занятости планируется создать 255 тыс. рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест.


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