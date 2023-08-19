Более 220 млн кубометров поливной воды получит Жамбылская область

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно во время вегетационного периода жамбылские аграрии острее ощущают дефицит поливной воды, вызванный нестабильностью подачи влаги, ветхостью водных объектов, потерей до 50% воды при транспортировке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день крестьянские хозяйства жамбылского региона почти полностью зависят от подачи воды из Кыргызстана по рекам Талас и Шу - до 80% воды поступает по этим трансграничным водным артериям. Для решения проблемы дефицита поливной воды принимаются меры по улучшению развития водного хозяйства, восстановлению ирригационных и дренажных систем, строительству водохозяйственных объектов, бурению скважин, внедрению водосбережения. Проводится комплексная и масштабная работа по очистке, бетонированию и модернизации водохозяйственных объектов.

«Для поэтапного решения дефицита воды нами внесен ряд предложений в Минэкологии РК, - сообщил заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек. - Так, мы предлагаем завершить в этом году реализацию проектов по линии Европейского Банка реконструкции и развития и Всемирного Банка реконструкции и развития. Необходимо также разработать ПСД на строительство трех новых водохранилищ и завершить реконструкцию двух водохранилищ, что значительно увеличит площади поливных земель и позволит гарантированно подавать воду на жамбылские поля в вегетационный период».

Планируется в 2024 году строительство водохранилища Ыргайты объемом 15,2 млн кубометров на реке Ыргайты, Калгутты объемом 14,6 млн кубометров на реке Калгутты в Кордайском районе, а также водохранилище Акмола 11,1 млн кубометров на реке Талас в Байзакском районе.

Терс-Ащибулакское водохранилище объемом 165 млн кубометров планируется после реконструкции увеличить на 20 млн кубометров, Караконузское водохранилище объемом 18,5 млн кубометров - на 10 млн кубометров. Тасоткельское водохранилище объемом 620 млн кубометров увеличится на 150 млн кубометров.

Отметим, что вопрос строительства водохранилищ вдоль трансграничных рек на территории Жамбылской области находится на особом контроле Правительства РК, являясь одним из мероприятий национального проекта «Зеленый Казахстан» на 2021-2025 годы в реализации стратегической задачи по повышению производительности за счет экономного использования воды.

«Проведение всех этих мероприятий позволит в будущем накопить дополнительно более 220 млн кубометров поливной воды. А завершение работ по восстановлению гидрологического поста «Жасоркен» (уже имеется проектно-сметная документация на сумму 448,2 млн тенге) позволит контролировать объем воды, поступающий по реке Талас», - заметил замакима Жамбылской области.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч км. Площадь посевных площадей составляет 763 тыс. га, из них поливные земли - 180 тыс. га.