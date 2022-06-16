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    Более 22 тыс. жамбылцев не могут воспользоваться медстраховкой

    16 Июня 2022, 19:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более 22 тыс. человек не могут воспользоваться медицинской страховкой в Жамбылской области. Эту проблему обсуждали в Таразе на совещании в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Взносы и отчисления в Фонд социального медицинского страхования в целом составляют 37 млрд 969 млн тенге. Из них за пять месяцев текущего года - 8 млрд 656 млн тенге», - сообщила директор филиала АО «Фонд обязательного социального медицинского страхования» по Жамбылской области Ляззат Алимова.

    По словам спикера, участниками системы являются 79,4% населения, что составляет 911 771 человек.

    «Из-за нерегулярности платежей за пределами ОСМС остаются 22 732 человека, а это 9,5%», - уточнила спикер.

    По вопросам развития системы здравоохранения аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел совещание, на котором участники обсудили ход реализации Дорожной карты по охвату населения региона системой медицинского страхования.

    «При акиматах районов и областного центра были созданы специальные рабочие группы, которые должны были провести адресную работу с незастрахованными жителями. Эта работа была проведена не на должном уровне. Необходимо активизировать деятельность рабочих групп. Этот вопрос мы рассмотрим еще раз по итогам шести месяцев», - сказал глава региона.

    Аким области указал на важность обеспечения доступности медицинской помощи населению и дал конкретные поручения ответственным лицам.

    «Медицинские услуги должны быть качественными и доступными, - подчеркнул Нуржан Нуржигитов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Страхование Здравоохранение Регионы Казахстана Общество
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