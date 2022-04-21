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    Более 22 тыс. инвалидов проживают в медико-социальных учреждениях - сенатор

    21 Апреля 2022, 19:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Утвердить Дорожную карту по внедрению в Казахстане стационарозамещающих технологий для граждан с инвалидностью предлагает сенатор Ляззат Калтаева, предает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, депутата беспокоят проблемы, с которыми сталкиваются граждане, проживающие в медико-социальных учреждениях. В Казахстане в таких местах проживают более 22 тыс. человек. По словам депутата, жителям крупных учреждений годами, а иногда и всю жизнь приходится жить в тесноте, без возможности выбора режима сна и бодрствования, а также места лечения.

    «В связи с этим предлагаем рассмотреть вопросы по разработке официальной стратегии разукрупнения медико-социальных учреждений и деинституализации лиц с инвалидностью, утверждению Дорожной карты по внедрению в Казахстане стационарозамещающих технологий для граждан с инвалидностью, которая будет направлена на поддержку семей, получение образования и социализацию данной категории граждан, совершенствование действующего законодательства по вопросам дееспособности, а также института опекунства», - озвучила в своем запросе Л. Калтаева.

    Депутат также напомнила, что Казахстан, ратифицировав Конвенцию о правах людей с инвалидностью, принял на себя ответственность перед мировым сообществом, в том числе в вопросах переселения лиц с инвалидностью. В то же время, очередь на получение места в медучреждениях не уменьшается.

    «Самая главная проблема в том, что, прожив много лет в закрытом учреждении, человек теряет способность жить в социуме. И даже те, кто имел потенциал жить продуктивной жизнью в обществе, со временем такую способность полностью теряют, что минимизирует их шансы на социализацию», - добавила сенатор.

    Автор:

    Серик Сабеков

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