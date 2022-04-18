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    Более 22 тыс. электронных обращений поступило в госорганы от карагандинцев

    18 Апреля 2022, 22:43

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Система «е-обращение» была внедрена в Карагандинской области в прошлом году и позволила повысить оперативность и качество рассмотрения обращений граждан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря системе «е-обращение» у руководителей госорганов всех уровней есть возможность отслеживать весь процесс административной процедуры. Система, помимо автоматического определения адресата, содержит всю историю по обращениям заявителей и инструменты, позволяющие госорганам проводить анализы», – пояснила руководитель управления Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК по Карагандинской области Жулдыз Буламбекова.

    По сведениям ведомства, в первом квартале в электронной системе зарегистрировано 22 018 обращений.

    Цифровые технологии повышают прозрачность и эффективность работы госорганов, доступность информации, оперативность и качество предоставляемых госуслуг.

    Автоматизирована процедура проверок субъектов предпринимательства. Тем самым минимизирован человеческий фактор и коррупционные риски. Сократилась бумажная работа в правоохранительных органах. Цифровизация внедрена в досудебном расследовании, ведении уголовных и административных дел. К примеру, система ЕРАП в несколько кликов составит электронный протокол.

    Кроме того, обеспечен автоматизированный обмен информацией между правоохранительными и специальными органами. Интегрированы 87 баз данных 26 госорганов. Разработаны различные геоинформационные карты и сервисы: карта аварийности, преступности, сведения о штрафах, должниках по алиментам, розыске лиц и др.

    Аким области Женис Касымбек дал поручения по более качественному использованию цифровых технологий.

    «Цель любой автоматизированной информационной системы – оптимизация рабочих процессов, дебюрократизация, получение быстрого результата. Это важнейший инструмент для оперативного решения вопросов, с которыми обращаются граждане в государственные органы», – подчеркнул глава региона.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Связь, ТВ, IT Другие государственные органы Регионы Казахстана Цифровой Казахстан Караганда
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