Более 22 кг наркосодержащей конопли вырастил в своем огороде житель Жамбылской области

ТАРАЗ, КАЗИНФОРМ - Системные меры по противодействию наркопреступности, пресечению выращивания и распространения наркосодержащих растений предпринимают правоохранительные структуры Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, полицейские управления по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками Таласского райотдела полиции и подразделения специального назначения «Беркут» Нацгвардии МВД РК задержали подозреваемого в посеве наркотиков.

«В ходе проведения ОПМ «Қарасора-2023» выявлен посев наркосодержащего растения на территории Таласского района, - сообщает ведомство. - В частном доме, в огороде 54-летнего местного жителя обнаружено и изъято 22 килограмма 200 граммов культивированной конопли, а также «марихуана высушенная» общим весом 138 граммов 500 миллиграммов«.

Оперативные мероприятия проведены с применением служебно-розыскной собаки по кличке Тэя.

«Задержанный дал признательные показания. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 300 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.