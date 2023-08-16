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    Более 22 кг наркосодержащей конопли вырастил в своем огороде житель Жамбылской области

    16 Августа 2023, 17:34

    ТАРАЗ, КАЗИНФОРМ - Системные меры по противодействию наркопреступности, пресечению выращивания и распространения наркосодержащих растений предпринимают правоохранительные структуры Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, полицейские управления по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками Таласского райотдела полиции и подразделения специального назначения «Беркут» Нацгвардии МВД РК задержали подозреваемого в посеве наркотиков.

    «В ходе проведения ОПМ «Қарасора-2023» выявлен посев наркосодержащего растения на территории Таласского района, - сообщает ведомство. - В частном доме, в огороде 54-летнего местного жителя обнаружено и изъято 22 килограмма 200 граммов культивированной конопли, а также «марихуана высушенная» общим весом 138 граммов 500 миллиграммов«.

    Оперативные мероприятия проведены с применением служебно-розыскной собаки по кличке Тэя.

    «Задержанный дал признательные показания. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 300 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с наркотиками
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